L'ex attaccante di Vicenza e Piacenza Pasquale Luiso, passato alla storia con l'evocativo soprannome di 'Toro di Sora', ha parlato al sito News.Superscommesse parlando in primo luogo del crollo delle italiane in Champions League: "Quello del Milan è stato un vero suicidio sportivo, partito già dalla mancata vittoria contro la Dinamo Zagabria. Poi ai playoff è uscito contro il modesto Feyenoord. Sono convinto che l’Inter farà cinque gol agli olandesi. Discorso simile per la Juventus, umiliata da una squadra alla portata come il PSV. All’Atalanta, infine, non è bastato un ottimo secondo tempo. Il Brugge è stato più cinico e ha sfruttato al massimo le poche occasioni create”.

A proposito della partitissima di domenica tra Napoli e Inter, Luiso aggiunge: "Mi aspetto una reazione importante da parte della squadra di Antonio Conte, si tratta di una partita da affrontare con carattere e concentrazione. Non credo si tratti di una gara decisiva per l’assegnazione dello Scudetto, ma in caso di vittoria dell’Inter il più quattro in classifica potrebbe avere comunque un peso specifico notevole. Il Napoli deve guardarsi le spalle anche dall’Atalanta. Non escluderei i bergamaschi dalla corsa scudetto. Senza l’impegno Champions il club di Gian Piero Gasperini potrebbe dire la sua".