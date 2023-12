Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique ha parlato dell'avversario di Champions agli ottavi, ovvero la Real Sociedad, primo dei qualificati del Gruppo D, avversario ben noto dalle parti di Milano. "Sono contento del sorteggio perché volevo davvero tornare in Spagna. Conosciamo molto bene la Real Sociedad. Hanno tanti giocatori che sono stati con la Spagna, in Nazionale con me. Sappiamo che sarà difficile. Hanno vinto un girone in cui c'era anche l'Inter, finalista di Champions dello scorso campionato. E sono comunque riusciti a finire primi" ha detto lo spagnolo parlando, tra le righe anche dei meneghini.

"Sono molto soddisfatto della prima metà della stagione in termini di risultati. Abbiamo avuto un girone di Champions League davvero difficile. E alla fine abbiamo ottenuto buoni risultati anche in campionato. La parte più difficile dovrà ancora essere fatta nella seconda metà della stagione".