Il tecnico del Paris Saint-Germain Luis Enrique, parlando coi suoi followers, ha parlato anche degli imminenti quarti di finale di Champions League. Che potrebbero, in caso di successo sul Barcellona, regalare ai transalpini una semifinale con Atletico Madrid o Borussia Dortmund. Quando gli viene chiesto quale avversaria preferirebbe, l'ex ct spagnolo propende per i giustizieri dell'Inter: "Da un lato, il fatto che sia spagnolo mi dice che l'Atlético Madrid. Anche se con l'allenatore del Borussia Dortmund ci eravamo messi d'accordo di vederci in finale quandi concordato con il loro allenatore di vederci in finale quando ci saremmo affrontati nella fase a gironi", ha confessato.

Del resto, Luis Enrique ha ammesso di non voler più giocare contro squadre spagnole: "In finale non so se voglio una squadra spagnola, sarebbe bello giocare contro Pep Guardiola o Mikel Arteta. Questa competizione sembra fatta su misura per il Real Madrid, per questo ne ha vinte 14. Chi non vorrebbe evitare il Real Madrid e il City, che è il campione in carica?".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!