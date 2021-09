Luigi De Laurentiis: “Vendere il Napoli? Nessuno può dirci se arrivano i cinesi”

Il presidente del Bari: "Tutto sarebbe lecito ma sono mere ipotesi"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della quarta maglia del club biancorosso, il presidente del Bari Luigi De Laurentiis non ha voluto sbilanciarsi in merito ad un'ipotesi di vendita del Napoli da parte del padre Aurelio De Laurentiis: "Vendere il Napoli? Tutto sarebbe lecito ma parliamo davvero di mere ipotesi. Nessuno oggi ci può dire se domani arrivano i cinesi, gli americani o un fondo. Chissà. Il Genoa è passato di mano a 777Partners, per esempio”.