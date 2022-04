Ha festeggiato domenica la promozione in Serie B del suo Bari, battendo il Latina in trasferta. E dunque, perché adesso non concentrarsi anche sulla massima serie? Il presidente dei "galletti" Luigi De Laurentiis parla della lotta scudetto: "Se vincesse il Napoli sarebbe lo scudetto di tutto il Sud. La squadra è lassù - dice -, protagonista della bella lotta con Inter e Milan. Fa piacere vederla così competitiva giocare alla pari contro tutti. Ma d'altronde sono anni che il club è leader in Italia e in Europa".