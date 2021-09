L’Uefa aumenta i premi di solidarietà per chi non partecipa alle coppe: la nota

A disposizione 175 milioni di euro dai ricavi della competizione rispetto ai 130 milioni di euro del ciclo 2018-21

Mattia Zangari

Il Comitato Esecutivo UEFA ha aumentato i premi di solidarietà per i club non partecipanti alle Coppe europee, 2021-24 ribadendo l’impegno finanziario della nei confronti di tutto il calcio continentale e garantendo una maggiore solidarietà. Ecco le principali variazioni, così come riportate nella nota pubblicata oggi da Nyon:

Aumento delle quote per le federazioni che non rientrano tra le prime cinque (Inghilterra, Spagna, Germania, Italia e Francia); Riduzione del divario tra federazioni con e senza club che partecipano alla fase a gironi della UEFA Champions League; Riduzione del peso delle quote di mercato e maggiore distribuzione secondo principi sportivi equi e riconoscibili; Al 4% a titolo di solidarietà per i club non partecipanti (140 milioni di euro, calcolati su un ricavo complessivo di 3,5 miliardi di euro) verrà sommato il 30% dei profitti generati dalle competizioni per club che eccedono i 3,5 miliardi di euro, fino a un massimo di 35 milioni di euro.

Di conseguenza, i club non partecipanti dovrebbero avere a disposizione 175 milioni di euro dai ricavi della competizione, rispetto ai 130 milioni di euro del ciclo 2018-21. La quota riservata alle federazioni che non figurano tra le prime cinque aumenterà a 132,5 milioni di euro (circa 50 milioni in più rispetto al programma precedente, per un aumento di oltre il 60%).

I dettagli completi del modello di distribuzione di solidarietà saranno disponibili a tempo debito. Il prossimo meeting del Comitato Esecutivo UEFA si terrà a Montreux (Svizzera) il 16 dicembre 2021, data in cui si terrà anche il sorteggio della UEFA Nations League 2022/23.