Guai a chi commette un passo falso tra Napoli e Inter in questo turno di campionato. A dirlo è Mircea Lucescu, ct della Romania, parlando a Tuttomercatoweb.com del duello scudetto che vede rivaleggiare i campioni d'Italia e gli azzurri: "Contro Monza e Fiorentina non si possono perdere punti, ho visto i viola contro il Panathinaikos e non mi hanno entusiasmato - il suo pensiero -. Sarà una lotta fino alla fine. Chi sbaglierà una partita comprometterà la vittoria del campionato. Conte è incredibile, le sue squadre tengono fino alla fine. Ha perso Kvaratskhelia, che era un giocatore importante, ma continua a dare un ordine alla squadra. Bravo, davvero. L’Inter ha calciatori di maggiore esperienza, la preparazione farà la differenza".