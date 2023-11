L'ex tecnico dell'Inter Mircea Lucescu ha fatto la top four dei giocatori preferiti avuti all'Inter a SportWeek: "Pagliuca, avversario, i tempi della Samp, poi mio portiere all’Inter: un mostro negli uno contro uno con gli attaccanti, strepitoso tra i pali. Bergomi, sempre presente e prezioso: alle eccellenti letture difensive abbinava la bravura nel tranquillizzare la squadra".

Ha proseguito: "Baggio, mio giocatore all’Inter: ha fatto cose fuori dalla norma compensando con un talento infinito la sua fragilità fisica. Un gioiello. Ronaldo, lo ho allenato all’Inter, nessuno come lui: sembrava volasse in campo. Non dimenticherò mai gli uno contro uno in allenamento: West non solo non riusciva mai a fermarlo ma ubriacato dalle sue finte finiva sempre per terra".