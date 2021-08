Terim: “Barella mi piace molto. Cicaldau ha qualità simili a lui”

L'allenatore del Galatasaray sul suo nuovo acquisto: "Il romeno ha qualità simili all'azzurro"

Arrivato per 6,5 milioni di euro dall'Universitatea Craiova, Alexandru Cicaldau ha già impressionato la platea del Galatasaray con le sue qualità. E il suo nuovo tecnico Fatih Terim ha speso per il ragazzo rumeno un paragone con uno dei Campioni d'Europa di Roberto Mancini: "Mi piace molto Nicolò Barella. Cicâldău ha qualità simili. Può giocare come Barella", afferma l'allenatore del Cimbom.