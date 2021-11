Lucchesi: “Scudetto? Lotta a due tra Inter e Napoli”

Il dirigente toscano analizza la lotta scudetto e spazia tra diversi argomenti legati alla Serie A

Fabrizio Lucchesi, noto dirigente sportivo italiano ex Roma e Fiorentina, tra le altre, in un'intervista rilasciata al quotidiano Tuttosport ha parlato di vari argomenti, compresa la lotta scudetto, l'esperienza di Mourinho a Roma e il futuro di Vlahovic, appetito da molte big di A, Inter compresa.

Lei ha lavorato anche in una piazza importante come quella di Roma, perché Mourinho secondo Lei sta faticando a raggiungere risultati?

"Perché non ha una squadra attrezzata e attualmente la squadra non è all’altezza delle concorrenti, penso proprio che attualmente ci siano 3-4 squadre più forti della Roma, compresa la Juve che ritornerà su in classifica".