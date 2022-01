Lucchesi: “Campionato falsato? No, alla fine vince sempre il più forte”

Il dirigente sportivo: "Il concetto fondamentale è che il campionato non venga deciso dalle Asl"

L'ex dirigente della Roma Fabrizio Lucchesi ha commentato per Tutto Mercato Web quanto avvenuto ieri in Serie A con le quattro partite non disputate per via dei casi Covid e le decisioni della Lega: "La vicenda è stata gestita come accade in tutte le situazioni di emergenza, è chiaro che c'è qualche scricchiolio ma l'aspetto positivo emerso è il concetto fondamentale di evitare che il campionato lo decidano le Asl con motivazioni o leggi non uniformi. Di qui la necessità di creare un nuovo protocollo. L'importante sarà uniformarlo, altrimenti si assiste a situazioni come quelle di ieri: da una parte si gioca, da un'altra no a seconda di cosa decide l'Asl".