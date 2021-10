Lucca, parla il talent che lo scoprì: “È solo al 70%, il suo valore schizzerà”

Gianluca Presicci, oggi alla Fiorentina, incensa il gioiellino di casa Pisa

Cinque gol in 6 partite in Serie B fino a questo momento. Non è un caso che Lorenzo Lucca sia il gioiellino più ammirato di casa Pisa, entrato anche sotto i raggi x della dirigenza interista. Tanta roba per un ragazzo del 2000 "ma ancora non si è visto nulla" ammette Gianluca Presicci, il talent scout che lo scoprì quando era al Vicenza, intervistato da Grandhotelcalciomercato.com. "Sono convinto che sia solo al 70% delle sue possibilità. Di statura si è formato, adesso deve sistemare e perfezionare la muscolatura. Per me tra due tre anni esploderà definitivamente. Caratterialmente è un ragazzo d’oro: il suo futuro è in Nazionale e al City, al Chelsea o al Manchester United. Il suo valore schizzerà alle stelle, e se lo potranno permettere solo i club con grandi disponibilità economiche. Per questo penso alla Premier".