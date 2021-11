Luca Moro: “Sogno di giocare nell’Inter, ero tifoso nerazzurro da bambino”

L'attaccante classe 2001: "Futuro? Non si sa mai, non escludo nulla. Ma intanto darà il 100% per il Catania"

Dopo il debutto condito da un gol nella Nazionale italiana Under 20, Luca Moro, attaccante classe 2001 del Catania, racconta ai microfoni di Rai Sport i suoi sogni nel cassetto, tra i quali quello di fare il salto in una big, magari per approdare in quell'Inter che è stata sua squadra del cuore da bambino: "Da piccolo tifavo i nerazzurri, ma questo non c'entra nulla con la mia carriera. Ovvio che sarebbe un sogno giocare lì, ma tutte le squadre vanno bene perché, arrivati a certi livelli, si possono fare determinate scelte. Comunque, riguardo la futuro, finché sarò al Catania darò il 100%, lo dico sempre ai tifosi quando mi incontrano per strada. Poi non si sa mai, non escludo nulla".