L'esterno è uscito in lacrime dopo una caduta al minuto 62 di Messico-Panama

, cadendo rovinosamente al minuto 62. Per l'esterno, uscito in lacrime, si teme una lussazione ma bisognerà attendere gli esami per avere un quadro completo. Inevitabile considerarlo a rischio in vista del match contro l'Inter del prossimo 12 febbraio al Maradona.