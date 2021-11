Lotta scudetto, Jeda: “Se vince con il Napoli, l’Inter può rientrare in corsa”

Il brasiliano non esclude i nerazzurri per il titolo: "Non vedo una squadra già pronta per la volata decisiva"

Cosa pensa Jeda della lotta scudetto in Serie A? Intervistato da FootballNews24.it, l'ex attaccante del Cagliari evidenzia che il campionato "fino a questo momento mi sembra abbastanza equilibrato, per la prima volta non vedo una squadra nettamente favorita. Inter, Milan e Napoli mi sembrano quelle messe meglio, la prossima sfida tra Inter e Napoli sarà molto importante. I nerazzurri sono un po’ indietro rispetto alle altre due, ma vincendo lo scontro diretto potrebbero rientrare in corsa - dice il brasiliano -. Non vedo una squadra già pronta per la volata decisiva, secondo me è un campionato molto aperto, tutte possono rientrare in gioco. Non scarterei neanche la Juventus in questo momento, anche se dovrà fare più fatica rispetto alle altre per rientrare".