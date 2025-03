La lotta Scudetto s'infuria e anche Marco Amelia vuole esprimere la propria opinione. Di seguito le sue parole a RadioKissKiss.it: "In questo momento vedo in vantaggio l’Inter, ma sono certo che il Napoli lotterà fino all’ultimo c’è Conte e un ambiente maturo che trascina la squadra. Quando si perse lo scudetto con Sarri l’ambiente è cresciuto e maturato e ha imparato tanto”.

Amelia è intervenuto parlando anche della sfida del Napoli: "Troverà un Milan che sa che questa è un’opportunità per trovare uno slancio per il finale di stagione. Ed è anche una possibilità di affrontare una squadra forte, con un allenatore forte che sa come si vince".