Testa a testa per lo scudetto tra Inter e Juventus anche per i bookmakers che nella lotta per il titolo di Campioni d'Italia danno maggior credito alla squadra di Inzaghi: 1,33 e 1,43 per William Hill e Planetwin365. I torinesi invece sono in lavagna tra 2,75 e 3,75. Perdono ancora terreno le altre due pretendenti, entrambe sconfitte nell'ultimo turno di campionato: sale da 6,50 a 10 la quota per il titolo del Milan, da 15 a 26, invece, l’ipotesi Napoli.