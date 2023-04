Tra poco più di un'ora la Lazio scenderà in campo a San Siro e inizierà la terza "finale" per la corsa Champions. L’Inter, diretta rivale per un posto nell’Europa che conta, attenderà i biancocelesti di Sarri per un sfida che si preannuncia tutta da vivere. Immobile e compagni sono molto consapevoli del peso che ha questo appuntamento e non hanno intenzione di fallire.

Per i tifosi, per loro stessi e per il presidente che ieri, prima che lasciassero Formello, è passato per dargli un saluto. “Ho caricato il gruppo”, ha assicurato Lotito che, come riporta Il Messaggero, si è intrattenuto anche per un lungo colloquio con il tecnico durante un pranzo post conferenza stampa.