Krasnoselsky: "Anche senza Athanasiadis e Yakshiboev, eravamo sicuri che la squadra avrebbe giocato magnificamente"

Vadim Krasnoselsky, presidente della Repubblica Moldava di Pridniestrov meglio nota come Transnistria, ha sottolineato attraverso Telegram il suo orgoglio per lo Sheriff Tiraspol dopo la partita di San Siro contro l'Inter: "Davvero una bella partita, lo Sheriff è stato sconfitto sul campo ma comunque non ha perso. Anche malgrado le assenze di Giorgos Athanasiadis e Jasur Yakhshiboev, non abbiamo perso la nostra fiducia nel fatto che lo Sheriff avrebbe giocato magnificamente, con sicurezza e dignità. E così è andata".