Lorenzon: “L’Inter uno dei club più importanti al mondo., Felice di essere qui”

Continua il viaggio di Inter TV alla scoperta del nuovo staff tecnico nerazzurro. Ai microfoni della tv nerazzurra è il turno di Filippo Lorenzon, responsabile area match analysis del club. Ci racconta la sua figura e il ruolo dei match analyst?...

"Siamo collaboratori tecnici che cercano di dare sostegno allo staff per quanto riguarda l'analisi oggettiva di quello che accade in campo: informazioni che cerchiamo di trarre dall'osservazione delle partite, per poi trasmetterle allo staff dell'allenatore. Utilizziamo due fonti: l'analisi video, e cioè lo studio dei filmati delle partite della nostra squadra e di quelle avversarie. Poi c'è l'analisi dei dati: report statistici che abbiamo a disposizione".