Lorenzi (ds Brest): “Satriano occasione da cogliere al volo, trattativa veloce”

Il dirigente del club francese: "Non è facile in questa finestra di mercato riuscire a trovare giocatori pronti a venire"

Intervenendo durante la conferenza stampa di presentazione di Martin Satriano come nuovo attaccante del Brest, Grégory Lorenzi, ds del club francese, ha motivato la scelta di puntare sull'uruguaiano di proprietà dell'Inter fino a giugno: "Da tempo, parlando con l'allenatore, parlavamo dell'esigenza di migliorare il reparto offensivo - le sue parole -. Penso fosse necessario aggiungere un elemento e portare anche un po' di concorrenza. Quando abbiamo avuto questa opportunità, l'abbiamo colta al volo. Non è facile in questa finestra di mercato riuscire a trovare giocatori pronti a venire. Il mercato di gennaio è di riparazione; quando si hanno pochi mezzi, inevitabilmente ci si concentra su giocatori che trovano poco spazio o che sono in conflitto con la propria società. E oggi abbiamo avuto questa opportunità con Martín di poter trasformare il suo arrivo in realtà, ed è successo tutto in maniera rapida".