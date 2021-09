Lorenzi (ds Brest): “Agoume pronto per tanti ruoli, voleva tornare in Francia”

Parla il direttore sportivo del club francese

Grégory Lorenzi, direttore sportivo del Brest, ha spiegato in conferenza stampa la scelta di puntare su Lucien Agoume. "Conoscevamo il giocatore dai tempi del Sochaux, è partito molto giovane per l'estero e abbiamo seguito la sua evoluzione - ha detto -. E' arrivato molto giovane all'Inter, non è facile a quell'età imporsi in un club così. Lo abbiamo seguito anche quando è andato a La Spezia. Abbiamo parlato con l'entourage per vedere se c'erano delle possibilità e abbiamo avuto pazienza, doveva risolvere alcune questioni con l'Inter che ha voluto tenerlo per tutta la preparazione. La volontà di Lucien era, in caso di prestito, di tornare in Francia, anche se c'erano tante squadre in Italia che lo seguivano. Siamo riusciti a definire la trattativa, ci siamo trovati d'accordo a grandi linee e poi abbiamo chiuso. Siamo contenti che sia con noi. Lucien è intelligente e può giocare in tanti sistemi. In mezzo al campo, sia alto che basso, ha qualità atletiche ed è capace di giocare negli spazi. E' completo, ma ha bisogno di crescere. Penso che quando farà esperienza mostrerà le qualità che ha. Abbiamo grande fiducia in lui. E' importante per noi avere un giocatore con le sue caratteristiche.