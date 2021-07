Lombardo ricorda Belgio-Italia: “Sapevamo che Lukaku avrebbe avuto difficoltà”

Il momento della svolta contro il Belgio, poi una lotta fino alla conclusione del torneo

È stato il primo ad abbracciare Roberto Mancini domenica sera mentre il sogno di vincere l'Europeo diventava realtà per l'Italia: Attilio Lombardo ha parlato a La Repubblica della forza strutturale della Nazionale, sottolineando il momento chiave, quello della svolta: "Sicuramente il recupero di Chiellini con il Belgio è stato fondamentale, perché sapevamo che Lukaku contro di lui aveva sempre avuto vita difficile e anche questa volta è stato così. Siamo stati più forti, in tutto e per tutto".