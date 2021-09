Locatelli: “Vittoria che ci dà consapevolezza. Ci rifaremo anche in campionato”

Le parole del centrocampista bianconero dopo la vittoria contro il Chelsea

Prova di maturità e d'orgoglio per la Juventus che in Champions riscatta l'inizio zoppicante in campionato portando a casa la seconda vittoria su due battendo 1-0 il Chelsea di Romelu Lukaku. "Vittoria importante che ci dà consapevolezza. Sappiamo che in campionato dobbiamo fare di più, ce lo siamo detti, sicuramente ci rifaremo e torneremo avanti in classifica" ha detto Manuel Locatelli a Sky Sport immediatamente dopo la fine del match.