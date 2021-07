Locatelli, presidente ISS: “Gli assembramenti dopo la vittoria dell’Italia aumentano la circolazione virale”

La situazione epidemiologica in Italia sta in questi giorni osservando un progressivo incremento del tasso dei contagiati, anche in relazione ai festeggiamenti dopo la vittoria della Nazionale agli Europei

Redazione FcInterNews

Franco Locatelli, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, ha discusso con i colleghi de "La Repubblica" sull'incremento del tasso dei contagi da Covid-19 negli ultimi giorni in Italia: "Nelle ultime 24 ore c'è stato un aumento di 300 casi e l'età mediana è di 28 anni, a certificare il fatto che il contagio è strettamente connesso alla popolazione giovanile in relazione alla socializzazione estiva". La riflessione si sposta poi sull'effetto dei festeggiamenti per la vittoria dell'Italia all'Europeo: " È noto a tutti che l’incubazione del virus dura tra i 5 e i 7 giorni e sicuramente gli assembramenti e gli affollamenti hanno favorito la circolazione virale: ora iniziamo a vedere gli effetti".

Niccolò Anfosso