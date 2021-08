Locatelli: “Juve favorita per lo Scudetto? Non lo so, ma vogliamo vincere”

L'ex Sassuolo si presenta. "La Juve è sempre stato il sogno fin da quando sono bambino, in famiglia siamo tutti juventini"

Conferenza stampa di presentazione in casa Juventus per Manuel Locatelli, nuovo centrocampista bianconero. L'ex Sassuolo preferisce non sbilanciarsi in merito alla corsa per lo Scudetto: "Noi favoriti? Non lo so, ma di sicuro vogliamo vincerlo. La Juve è sempre stato il sogno fin da quando sono bambino, in famiglia siamo tutti juventini. Arrivo in un club importante, devo calarmi subito nella parte , se sono qui è perché lo merito. Juve sempre la mia priorità, non è stato facile, c’è stato un momento in cui sono stato in pensiero. Ma sono qui ed è motivo di grande orgoglio".