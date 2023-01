Intervistato nel corso di una trasmissione TV su Canal+, l'ex calciatore Samuel Lobé ha espresso il proprio parere sulla situazione di André Onana con la propria Nazionale, che ha lasciato nel pieno del Mondiale in Qatar annunciando successivamente di non voler più essere convocato: “Sono molto felice per lui per essere diventato titolare all’Inter. Ma quello che ha combinato al Mondiale mi è andato di traverso, perché ha messo in difficoltà il CT Rigobert Song, che secondo me ha reagito bene. Poi è un ottimo portiere, non ho alcun dubbio; ma ricordo che già aveva rifiutato di giocare l’ultima Coppa d’Africa con il Camerun.