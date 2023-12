Poca lucidità offensiva nelle sponde e nelle giocate decisive. Ma Pio Esposito si è speso anche oggi tantissimo in fase di non possesso per recuperare i palloni e cercare di dettare la profondità. Ma in zona gol manca quel timbro decisivo per il classe 2005. Gli aquilotti raggiungono un pari insperato contro il Modena: 1-1, in gol per i canarini Palumbo dal dischetto, il pari porta la firma del georgiano Gelashvili.