Lo scrittore Manzini: “Stimo Inzaghi. Mou alla Roma non sta facendo bene”

L'inventore di Rocco Schiavone, tifoso romanista: "Ero innamorato di Sandro Mazzola, portava i baffi ed era bravissimo"

Antonio Manzini, scrittore famoso per aver inventato il personaggio di Rocco Schiavone, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha raccontato di essere stato da bambino tifoso dell'Inter, lui che ora è romanista: "Ero innamorato di Sandro Mazzola. Avevo il suo poster in camera, la sua maglietta. Lui portava i baffi, mi piaceva per quello, ma soprattutto era bravissimo. Ora però il calcio mi è venuto a noia. Oggi è il trionfo dei procuratori. Una macchina da soldi. E i calciatori sembra che mentano facendosi scoprire. Recitano piuttosto male. Bambini viziati, con troppi soldi. E poi non mi piace vedere così pochi italiani per squadra. Io sono l’opposto del razzismo, ma così non ha più senso. Sa che faccio? A volte mi guardo la Serie B e qualcosa di estero. Una volta c’era una regola: non più di tre stranieri per squadra. Mi domando: non ci saranno dei buoni calciatori italiani?".