"Il VAR rappresenta una delle più grandi delusioni di questa stagione", ha detto l'ex dirigente sportivo, Pietro Lo Monaco a Radio Punto Nuovo, dove ha commentato quanto accaduto durante Inter-Fiorentina.

"Troppi dubbi e tentennamenti per essere una macchina con minime percentuali di errore. Ha lasciato troppe ombre da far capire la sua inutilità. Gli incidenti di percorso capitano per tutti, credo nell’equità e non credo a giochi lontani dalle luci" ha detto duramente l'ex dirigente del Catania.