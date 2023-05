Pietro Lo Monaco non perde l'occasione per attaccare José Mourinho, con cui sono noti i dissapori risalenti ormai a 15 anni fa, quando lo Special One sedeva sulla panchina dell'Inter. Sul proprio profilo Facebook, il dirigente sportivo attacca il tecnico portoghese per le sue dichiarazioni contro Renzo Ulivieri: "Il Genoa dopo un anno di purgatorio torna in serie A... lo merita una delle tifoserie più appassionate d'Italia. Complimenti a squadra, tecnici e società. Roma-Inter 0-2. Ero preoccupato del fatto che l'allenatore della Roma non avesse ancora attaccato nessuno…. Mi ha subito smentito.... Ora se la prende con Ulivieri ma con se stesso quando se la prenderà? Bisognerebbe ricordargli che ORA la Roma è settima".

E nei commenti la polemica non si placa: "Quando vinse il Triplete a tre giornate dalla fine prese tre pere a Catania e se la Roma, che giocava in casa con la Samp, avesse vinto l'avrebbe superato in classifica. Ma la Roma perse. E la finale di Champions con il Barcellona? Milito ed Eto'o terzini gridano ancora vendetta, ma vinse e tutti a santificarlo. Le storture del calcio", ha concluso.