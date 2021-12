Liverani: “Inter, vedo armonia totale. Via Hakimi e Lukaku, Inzaghi bravo in una cosa”

L'ex tecnico del Genoa: "I nerazzurri ora sono più squadra di prima, non sono più Lukaku-dipendenti"

"La bravura di Inzaghi è stata quella di andare a toccare le corde dei giocatori dopo che l'Inter veniva descritta come piccola all'atto delle cessioni di Hakimi e Lukaku". Lo ha detto Fabio Liverani, ospite in collegamento con Sky Sport. "I nerazzurri - ha proseguito - ora sono più squadra di prima, non sono più Lukaku-dipendenti: c'è armonia totale nel gruppo e i frutti si vedono. In generale, in chiave scudetto, l'Inter ha qualcosa di più di tutte le altre".