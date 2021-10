L’Italia Under 21 batte la Bosnia 2-1: Esposito in campo nel finale

L'interista in campo dall'82'.

L'Italia Under 21 conquista la vittoria in Bosnia per 2-1 in una gara valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria. A segno Okoli al 19' e Vignato al 27'. Per i padroni di casa Barisic al 79'. Tra i giocatori di proprietà dell'Inter, solo Sebastiano Esposito è entrato nel finale all'82'. Non impiegati Pirola e Mulattieri. Martedì a Monza contro la Svezia (17.30) il prossimo turno. Gli azzurrini sono al momento primi del girone a punteggio pieno (9 punti).