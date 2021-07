L’ironia del Pordenone: “Bizzotto commentò un’altra sfida leggendaria”

Il telecronista commentò la sfida di Coppa Italia i qualche anno fa a San Siro tra i nerazzurri e il Pordenone.

Stefano Bizzotto stasera sta commentando la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra per via della positività al Covid-19 di Alberto Rimedio, che era il telecronista designato per le partite degli azzurri. Il Pordenone, con la consueta ironia, ricorda un'altra telecronaca in cui è stato protagonista proprio Bizzotto: "In tema di sfide leggendarie… Bizzotto era il telecronista di Inter-Pordenone", riferendosi al famoso match di Coppa Italia.