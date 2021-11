Lippi: “Scudetto, Napoli la più forte. Vlahovic? Farebbe comodo a tutti”

L'ex ct intervistato da Tuttosport a un evento organizzato a Fusignano

La mostra "Oltre il sogno" inaugurata da Arrigo Sacchi a Fusignano è stata l'occasione per Tuttosport di ascoltare il parere dell'ex ct azzurro, Marcello Lippi. Tra gli argomenti, la lotta scudetto. "Il Napoli è la squadra che mi convince maggiormente, anche più dei rossoneri - dice - Per me il Napoli è la più forte e Spalletti, oltre che carico, mi sembra riflessivo. Derby? Il Milan ha sette punti in più, ma in queste partite la classifica non conta".