Lippi: “Scudetto? L’Inter è la più vicina a Napoli e Milan, se la giocherà”

L'ex ct della Nazionale non ha dubbi: "Ho la sensazione che il campionato se lo giocheranno queste tre"

"Ci sono due squadre che hanno dominato finora, non hanno mai perso e fatto gli stessi punti. Perciò si sono prepotentemente candidate alla vittoria dello scudetto. Quella più vicina è l'Inter, ho la sensazione che il campionato se lo giocheranno queste tre". È il pensiero di Marcello Lippi , intercettato da TMW a margine della 'Briglia d'Oro 2021'.

"Io credo che firmerebbero per vincere la Champions e non vincere il campionato per un anno".