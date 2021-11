Lippi: “Scudetto, l’Inter c’è. Juve? Firmerebbe per settimo posto e Champions”

Il ct campione del mondo 2006: "Milan e Napoli devono tener presente anche la squadra di Inzaghi"

I sette punti di vantaggio in classifica che la coppia di testa composta da Milan e Napoli hanno sull'Inter, prima inseguitrice, non rendono la corsa scudetto un affare esclusivo per due. A sostenerlo è Marcello Lippi , ct campione del mondo 2006: "E' una lotta a tre, sicuramente. Si inserirà anche l'Inter. Milan e Napoli devono tener presente anche la squadra di Inzaghi", le sue parole a Tuttomercatoweb.com.

La Juve, invece, è decisamente tagliata fuori da ogni discorso tricolore, secondo Lippi: "Può essere abbiano fatto delle valutazioni che portano la squadra a dare tutto in Champions League. Credo se potessero firmare per una stagione da concludere col settimo posto in campionato e la vittoria in Champions League, firmerebbero subito".