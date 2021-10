Lippi: “Scudetto? Le più accreditate sono Milan, Napoli e Inter”

L'ex ct dell'Italia Campione del mondo 2006 elenca le squadre favorite per il titolo

C'è anche Marcello Lippi tra gli ospiti del 'Festival dello Sport' in corso in questi giorni a Trento. L'ex ct dell'Italia Campione del mondo 2006 disegna la sua griglia di favorite in Serie A: "Sulla base di quello che stiamo vedendo, le più accreditate sono Milan, Napoli e Inter. La Juventus ha già fatto delle rincorse di un certo tipo e non bisogna escluderla troppo presto. Le altre le vedo ancora un po' indietro".