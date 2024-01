Intervistato a margine del 'Premio Maestrelli', in corso a Montecatini, Marcello Lippi si è detto convinto che la Juventus di Massimiliano di Allegri darà filo da torcere all'Inter fino a maggio nell'avvincente duello scudetto che sta infiammando il campionato ormai da mesi: "L'allenatore della Juventus sarà sempre criticato, così come quello dell'Inter, del Milan e di tutte quelle che lottano per il primato in classifica - le parole del ct campione del mondo nel 2006 riportate da TMW -. Allegri è un tecnico di grande cultura sportiva e se la giocherà fino in fondo anche quest'anno.

La Juve mi piace sempre, ma è una squadra che piace se vince. Se non vince, può giocare anche benissimo, ma non piace".