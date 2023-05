Intervistato da TMW, l'ex ct azzurro Marcello Lippi è stato incalzato sulla semifinale di Champions League dicendo la sua sul fatto che ci sia o meno una favorita tra Milan e Inter: "No, non ci sono favoriti in semifinale di Champions. Sono due squadre forti che hanno fatto risultati positivi ultimamente. Hanno ottimi giocatori in buona condizione sia fisica che psicologica".

Simone Inzaghi viene spesso criticato.

"Sì, per il campionato. Ma lui è un uomo di coppe: non è giusto criticarlo, sta facendo bene".