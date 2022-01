L’Inter su Agustin Alvarez, il vicepres. del Peñarol: “Poniamo una condizione”

Il dirigente del club uruguayano garantisce: "A gennaio non andrà via"

Eduardo Zaidensztat, vicepresidente del Peñarol, è stato raggiunto dall'emittente Sport890 per informazioni su Agustin Alvarez, attaccante della formazione uruguayana finito nel mirino di diversi club italiani come Inter, Milan e Fiorentina. Le parole del dirigente del club sono chiare: "È un dato di fatto che Alvarez non si trasferirà a gennaio. Se qualcuno vuole comprarlo, la condizione è che giochi il primo semestre dell’anno al Peñarol”.