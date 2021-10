L’Inter sigla partnership con Lifebrain: sarà il nuovo Official Lab Partner

La collaborazione, ufficializzata quest'oggi, agevolerà le attività di screening Covid-19 all’intero del gruppo squadra nerazzurro

L'Inter rende nota attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale una nuova partnership con Lifebrain, gruppo leader in Italia nella medicina di laboratorio, che per la stagione 2021-20221 Official Lab Partner dei nerazzurri per la stagione 2021-22 . La partnership, finalizzata alla sorveglianza sanitaria necessaria a contrastare e arginare la diffusione del Sars Cov-2, agevolerà le attività di screening all’intero del gruppo squadra nerazzurro. Il ruolo strategico di Lifebrain nella lotta al Covid-19 è sottolineato dagli oltre 5 milioni di test effettuati, tra molecolari (tamponi), rapidi e sierologici, permettendo inoltre il sequenziamento del virus, utile a individuarne le principali varianti.

Pierluca Cella, Country Sales Director di Lifebrain, commenta così: "Supportare come unico partner scientifico la squadra Campione d’Italia è per noi motivo di grande orgoglio. Da sempre Lifebrain è al fianco degli atleti. Crediamo nello sport, inteso come momento di aggregazione e integrazione e, soprattutto in questo delicato momento, supportare il mondo sportivo è per noi di fondamentale importanza, perché significa contribuire a un ritorno, seppur graduale, a una normalità che noi tutti auspichiamo. Per fare questo però, è necessario agire in totale sicurezza. Per questo Lifebrain, come Official Lab Partner di FC Internazionale Milano, fornirà agli atleti e all’intero Club il supporto e gli screening necessari a vivere questo nuovo campionato in totale sicurezza".