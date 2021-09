L’Inter riaccoglie la Champions: “Scriviamo questa storia insieme”

Il club si prepara per il ritorno delle coppe

"Le stelle, i soliti rituali, una colonna sonora di cui non ci stancheremo mai. Scriviamo questa storia insieme". E' il messaggio dell'Inter nel video elaborato da Inter Media House per il ritorno della Champions League in programma questa sera contro il Real Madrid. Un filmato emozionale in cui compaiono non solo i giocatori schierati in attesa della partita a metà campo ma anche i tifosi, che stasera saranno presenti al Meazza per sostenere la squadra.