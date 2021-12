L’Inter punta sul vintage: in vendita le maglie della stagione 1997/98

In vendita sullo store al prezzo di 57,90 euro

L’Inter punta sul vintage ampliando la sua collezione di maglie storiche in vendita con quelle della stagione 1997/98, la prima annata di Ronaldo il Fenomeno in nerazzurro. Nello store del club milanese infatti sono state messe in vetrina la prima e la terza maglia, diverse perché manca il logo Umbro, al prezzo di 57,90 euro.