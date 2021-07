L’Inter punta Nandez, il Boca Jrs. drizza le antenne: il motivo

L'eventuale acquisto dal Cagliari coinvolgerebbe anche il club Xeneize, da dove l'uruguayano prese il volo per l'Italia nel 2019

L'eventuale acquisto a titolo definitivo, ipotesi per il momento ancora non del tutto contemplata, da parte dell'Inter di Nahitan Nandez farebbe entrare in gioco anche il Boca Juniors. Come ricorda TyC Sports, infatti, il club Xeneizeè coinvolto direttamente nell'affare avendo diritto al 10% dell'incasso che i rossoblu otterrebbero. L'uruguaiano si è trasferito al Cagliari a metà del 2019, dopo la qualificazione ai quarti di finale di Copa Libertadores di quell'anno: il Boca lo lasciò andare per una somma vicina ai 20 milioni di euro garantendosi la percentuale sulla rivendita.