L'ex difensore dice la sua sul successo nerazzurro al Franchi

Ospite come di consueto alla BoboTV, Lele Adani analizza l'importante vittoria dell'Inter in rimonta sul campo della Fiorentina: "L'Inter l'ha vinta da squadra. In campo c'erano due squadre che giocano bene a calcio" il breve commento dell'ex difensore.