L’Inter lancia i primi capi della nuova collezione Made in Milano

In vendita on line e negli store nerazzurri i primi prodotti della nuova linea prodotta interamente nel capoluogo lombardo

L'Inter presenta oggi i primi capi di Made in Milano, la nuova collezione in tiratura limitata per la prima volta prodotta nel territorio meneghino. La capsule collection rafforza ulteriormente il legame tra il Club nerazzurro e la città di Milano, già celebrato dalla narrativa I M che a fine marzo ha introdotto la nuova identità visiva, e l’attenzione dell’Inter al dialogo con le nuove generazioni. Il nome della collezione gioca sulla dicitura Made in Italy, che diventa Made in Milano: la linea di capi è infatti per la prima volta non solo ideata ma anche prodotta nella città meneghina. I prodotti, realizzati con materiali di prima qualità e presentati in un pack di alta manifattura, sono stati realizzati da Youth, azienda fondatrice dei marchi IUTER e Octopus Brand, i due streetwear brand milanesi più rilevanti per le nuove generazioni.