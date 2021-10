L’Inter apre la sua prima Academy in Georgia. Antonello: “Un passo importante”

Il progetto nerazzurro realizzato in collaborazione con la New Vision University (NVU) di Tbilisi

Dopo la recente apertura a Dubai, continua l’espansione di Inter Academy: il progetto nerazzurro sbarca infatti in Georgia, in collaborazione con la New Vision University (NVU) di Tbilisi. L’università georgiana condivide con Inter Academy l’attenzione verso l’educazione dei ragazzi e lo sviluppo delle loro abilità personali - non solo dal punto di vista accademico ma anche umano - e l’impegno a garantire la parità di accesso all'insegnamento per i ragazzi di tutto il mondo. Attraverso questo progetto, la NVU intende impattare positivamente sullo sviluppo delle nuove generazioni del paese, educando i bambini e ragazzi georgiani ai valori di impegno, sacrificio e collaborazione che uno sport di squadra come il calcio riesce a trasmettere. La scelta di legarsi per questo obiettivo a Inter Academy conferma valore educativo del progetto nerazzurro, riconosciuto globalmente.