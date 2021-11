L’Inter a Dubai, Italian Sports Day a Expo2020 e Inter Academy: tutte le attività

Il club nerazzurro ha rinsaldato la propria presenza sul territorio

La delegazione nerazzurra composta dal CEO Corporate Alessandro Antonello, il Chief Marketing Officer Luca Danovaro e il Chief Communications Officer Matteo Pedinotti assieme a Yousuf Ali Behzad, Chairman di Team Mind Sports Academy LLC, partner del progetto nerazzurro negli Emirati Arabi, ha incontrato il Director of Sport Development Department del Dubai Sport Council Ali Omar AlBalooshi: un momento per rinsaldare la presenza nerazzurra sul territorio, per sviluppare il brand Inter negli Emirati Arabi e per esaltare il modello Inter Academy attraverso il quale i giovani calciatori hanno la possibilità di allenarsi seguendo gli elevati standard tecnici ed etici dell’Inter, seguiti dagli allenatori i quali provvedono alla formazione dei coach locali.