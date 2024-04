Scaramanzia? Non parlate di seconda stella a Luciano Ligabue. Parola di Marco Ligabue, fratello del noto tifoso dell'Inter Luciano. Dal canto suo, Marco è un grande tifoso granata ma nell'intervista rilasciata a Radio Serie A ha raccontato un aneddoto proprio sul fratello: "Devo ammettere che Luciano quest'anno la seconda stella la sta sentendo davvero molto. Lui non è scaramantico in niente, ma con l'Inter lo vedo davvero molto scaramantico. Se gli dici: 'Dai, ma tempo qualche giornata e...' incomincia a zittirti e non ti lascia parlare".